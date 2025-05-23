Украина хочет, чтобы к встрече Зеленского с Путиным присоединился Трамп — Сибига

Украина хотела бы, чтобы к предстоящей встрече президента Владимира Зеленского с кремлевским диктатором Владимиром Путиным мог присоединиться американский президент Дональд Трамп.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Участие Трампа во встрече Зеленского и Путина

— Третья позиция, над которой мы также работаем — это встреча на уровне лидеров — между президентом Украины Зеленским и Путиным. Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент Трамп, — сказал Сибига во время общения с журналистами.

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Встреча в Стамбуле 16 мая

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялась первая встреча между украинской и российской делегациями. По словам министра обороны Рустема Умерова, основными темами переговоров стали прекращение огня и обмен пленными — обсуждался вариант обмена в формате 1000 на 1000.

Министр Умеров также сообщил, что следующим этапом должна стать встреча на уровне глав государств.

По словам министра иностранных дел Турции, делегации Украины и РФ договорились о следующей встрече и передаче в письменной форме условий о прекращении огня.

В украинскую делегацию входили представители МИД, Офиса президента, СБУ, разведки и Генерального штаба. Ее возглавил министр обороны Рустем Умеров.

Российская делегация имела более низкий уровень представительства — в Стамбул прибыли помощник Путина Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и глава Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

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