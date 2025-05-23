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Україна хоче, щоб до зустрічі Зеленського з Путіним долучився Трамп – Сибіга

Андрій Сибіга
Фото: УНІАН

Україна хотіла б, щоб до майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського з кремлівським диктатором Володимиром Путіним міг доєднатися американський президент Дональд Трамп.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Участь Трампа у зустрічі Зеленського та Путіна

– Третя позиція, над якою ми також працюємо – це зустріч на рівні лідерів – між президентом України Зеленським та Путіним. Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми дуже хотіли, щоб до неї долучився президент Трамп, — сказав Сибіга під час спілкування з журналістами.

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Зустріч у Стамбулі 16 травня

У п’ятницю, 16 травня, в Стамбулі відбулася перша зустріч між українською та російською делегаціями. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, основними темами переговорів стали припинення вогню та обмін полоненими – обговорювався варіант обміну у форматі 1000 на 1000.

Міністр Умєров також повідомив, що наступним етапом має стати зустріч на рівні глав держав.

За словами міністра закордонних справ Туреччини, делегації України та РФ домовилися про наступну зустріч і передання в письмовій формі умов щодо припинення вогню.

До української делегації входили представники МЗС, Офісу президента, СБУ, розвідки та Генерального штабу. Її очолив міністр оборони Рустем Умєров.

Російська делегація мала нижчий рівень представництва – до Стамбула прибули помічник Путіна Володимир Мединський, заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін і голова Головного управління Генштабу Ігор Костюков.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Андрій Сибіга, Володимир Зеленський, Володимир Путін, МЗС України
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