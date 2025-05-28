Российские дроны-имитаторы могут содержать взрывчатку – Игнат

Российские военные используют дроны-имитаторы, обстреливая территорию Украины. Эти беспилотники могут содержать взрывчатку.

Такую информацию обнародовал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Дроны-имитаторы могут нести взрывчатку

По его словам, подобные беспилотники могут содержать несколько килограммов взрывчатого вещества, и оно способно взорваться уже после обнаружения устройства на месте.

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— Кстати, (дроны – ред.) имитаторы тоже бывают со взрывчаткой, несколько килограммов там может быть перевешено для того, чтобы его даже нашли на месте, чтобы он разорвался, — подчеркнул Игнат.

Он добавил, что такие действия являются очередным примером террористической тактики со стороны российских войск.

Ранее в интервью Радио Свобода Игнат объяснял, что Россия запускает большое количество беспилотных аппаратов по территории Украины.

При этом примерно половина из них — это ударные дроны-камикадзе типа Shahed, а другая половина — это имитаторы, предназначенные для истощения украинской противовоздушной обороны.

Как подчеркнул спикер Воздушных сил, стоимость таких фальшивых дронов чрезвычайно низкая — фактически копейки. В то же время на поражение таких целей тратится дорогая противовоздушная ракета, что выгодно агрессору.

Именно поэтому Россия запускает дроны-обманки в больших количествах, стремясь перегрузить систему украинской ПВО.

Напомним, в последнем отчете экспертов ООН указано, что дроновые атаки, которые совершают российские военные по гражданскому населению Украины, расцениваются как военные преступления и преступления против человечности.

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