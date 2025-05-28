Російські дрони-імітатори можуть містити вибухівку – Ігнат
Російські військові використовують дрони-імітатори, обстрілюючи територію України. Ці безпілотники можуть містити вибухівку.
Таку інформацію оприлюднив начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Дрони-імітатори можуть нести вибухівку
За його словами, подібні безпілотники можуть містити кілька кілограмів вибухової речовини, і вона здатна здетонувати вже після виявлення пристрою на місці.
– До речі, (дрони – ред.) імітатори теж бувають з вибухівкою, кілька кілограмів там може бути перечеплено для того, як його навіть знайдуть на місці, щоб він розірвався, – наголосив Ігнат.
Він додав, що такі дії є черговим прикладом терористичної тактики з боку російських військ.
Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода Ігнат пояснював, що Росія запускає велику кількість безпілотних апаратів по території України.
При цьому приблизно половина з них – це ударні дрони-камікадзе типу Shahed, а інша половина – це імітатори, призначені для виснаження української протиповітряної оборони.
Як підкреслив речник Повітряних сил, вартість таких фальшивих дронів є надзвичайно низькою – фактично копійки. Водночас на ураження таких цілей витрачається дорога протиповітряна ракета, що вигідно агресору.
Саме тому Росія запускає дрони-обманки у великих кількостях, прагнучи перевантажити систему української ППО.
Нагадаємо, в останньому звіті експертів ООН зазначено, що дронові атаки, які вчиняють російські військові по цивільному населенню України, розцінюються як воєнні злочини та злочини проти людяності.