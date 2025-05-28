В ГУР Минобороны рассказали, сколько защитников Азовстали вернули из плена РФ

Украина смогла освободить из российского плена более половины военнослужащих, которые обороняли Азовсталь — 1 279 защитников.

Об этом сообщил Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны, во время прямого эфира на Радио Свобода.

Украина вернула из плена 1 279 защитников Азовстали

— Всего около 2 500 защитников из разных подразделений были выведены или эвакуированы из Азовстали. Из них на сегодняшний день 1 279 уже возвращены из плена. То есть более половины гарнизона Азовстали освобождено из российского плена, — рассказал Юсов.

По его словам, в число освобожденных входят 455 воинов полка Азов, которых удалось вернуть благодаря обменам, организованным Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.

Сейчас смотрят

— И это, если мы говорим о статистике по сравнению с другими подразделениями, – хорошие цифры, хотя я понимаю, что статистика не заменяет для конкретных семей их родственников, – отметил он.

Юсов также сообщил, что последний обмен позволил вернуть украинских военнопленных, которые ранее не были включены ни в какие списки.

— Во время этого обмена удалось вернуть из российского плена представителей из 46 подразделений, из которых впервые за период полномасштабного вторжения удалось вернуть из плена военнослужащих. Это колоссальный результат, потому что это не просто спасенные жизни и статистика, это невероятно важная информация об условиях пребывания, количестве, местах содержания и личной истории других, – отметил представитель ГУР.

Юсов прокомментировал отсутствие в списках бойцов Азова

Когда Юсова спросили о заявлениях командования Азова об отсутствии их бойцов в списках на обмен, он назвал такие высказывания “эмоциональными”.

— Наши пленные в руках Путина, а не здесь, на территории Украины. И российские спецслужбы, которые занимаются и тематикой обменов, используют темы пленных по своему усмотрению с целью войны против Украины. И чем больше медийного внимания к отдельным людям, отдельным подразделениям – можете быть уверены, что это берется в отдельную разработку с последующим использованием, чтобы ухудшить ситуацию в Украине, осложнить в целом возвращение и других пленных также, – добавил он.

Напомним, 16 мая в Турции во время переговоров между украинской и российской сторонами было достигнуто соглашение о масштабном обмене пленными по схеме 1000 на 1000. Обмен происходил поэтапно в течение трех дней.

В пятницу, 23 мая, из плена вернулись 390 пленных, из них 270 – военнослужащие, а 120 – гражданские.

На следующий день, 24 мая, в Украину вернулись 307 военных, среди которых были 27 защитников Мариуполя и представители нескольких других подразделений, которые до этого не попадали в списки.

25 мая из плена вернулись еще 303 украинца, в том числе 70 бойцов, участвовавших в обороне Мариуполя.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.