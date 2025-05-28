У ГУР Міноборони розповіли, скільки захисників Азовсталі повернули з полону РФ

Україна змогла звільнити з російського полону більше половини військовослужбовців, які обороняли Азовсталь – це 1 279 захисників.

Про це повідомив Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони, під час прямого ефіру на Радіо Свобода.

Україна повернула з полону 1 279 захисників Азовсталі

– Всього близько 2 500 захисників з різних підрозділів були виведені або евакуйовані з Азовсталі. З них станом на сьогодні 1 279 вже повернені з полону. Тобто більше ніж половина гарнізону Азовсталі звільнено з російського полону, – розповів Юсов.

За його словами, до числа звільнених входять 455 воїнів полку Азов, яких вдалося повернути завдяки обмінам, організованим Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

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– І це, якщо ми говоримо про статистику порівняно з іншими підрозділами – добрі цифри, хоча я розумію, що статистика не заміняє для конкретних родин їхніх родичів, – зазначив він.

Юсов також повідомив, що останній обмін дозволив повернути українських військовополонених, які раніше не були включені до жодних списків.

– Під час цього обміну вдалося повернути з російського полону представників з 46 підрозділів, з яких вперше за період повномасштабного вторгнення вдалось повернути з полону військовослужбовців. Це колосальний результат, тому що це не просто врятовані життя і статистика, це неймовірно важлива інформація про умови перебування, кількість, місця утримання, і особисту історію інших, – зазначив представник ГУР.

Юсов прокоментував відсутність у списках бійців Азову

Коли Юсова запитали про заяви командування Азову щодо відсутності їхніх бійців у списках на обмін, він назвав такі висловлювання “емоційними”.

– Наші полонені в руках Путіна, а не тут на території України. І російські спецслужби, які займаються і тематикою обмінів, використовують теми полонених на свій розсуд із метою війни проти України. І чим більше медійної уваги по окремих людях, по окремих підрозділах – можете бути впевнені, що це береться до окремої розробки з подальшим використанням, щоб погіршити ситуацію в Україні, ускладнити в цілому повернення й інших полонених також, – додав він.

Нагадаємо, 16 травня в Туреччині під час переговорів між українською та російською сторонами було досягнуто згоди щодо масштабного обміну полоненими за схемою 1000 на 1000. Обмін відбувався поетапно протягом трьох днів.

У п’ятницю, 23 травня, з полону повернулися 390 полонених, з них 270 — військовослужбовці, а 120 – цивільні.

Наступного дня, 24 травня, до України повернулися 307 військових, серед яких були 27 оборонців Маріуполя та представники кількох інших підрозділів, які до цього не потрапляли до списків.

25 травня з полону повернулися ще 303 українці, зокрема 70 бійців, які брали участь в обороні Маріуполя.

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