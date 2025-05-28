У России нет сил для углубления на 50 км на территории Украины — руководитель ЦПД

Российская армия накапливает силы в Курской и Белгородской областях, а также ведет бои в приграничье Сумской и Харьковской областей, однако о якобы “обвале фронта” и способности углубиться на 50 км их пропаганда слишком преувеличивает.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

ЦПД опроверг очередной фейк российской пропаганды

— Силы обороны готовились к этим действиям врага, а вся активность россиян сопровождается агрессивной пропагандой относительно “обвала фронта” и якобы их “способности углубиться чуть ли не на 50 км”, что не соответствует действительности и возможностям российских войск, — подчеркнул он.

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Коваленко заверил, что наша оборона достаточно плотная, а возможности армии РФ раздуты пропагандой, чтобы затереть реальность, как было год назад с Волчанском, когда враг писал о наступлении на Харьков.

В то же время признал, что бои в приграничье действительно тяжелые.

— Там сложно из-за значительного количества вражеских сил, но их возможности далеко не такие, которые озвучивают военкоры россиян. Самое главное, что сами военкоры об этом знают тоже, — подытожил руководитель ЦПД.

22 мая российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заговорил о создании так называемой буферной зоны вдоль границы с Украиной и заявил, что армия РФ якобы уже начала работать над выполнением этой задачи.

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