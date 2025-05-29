РФ атаковала Украину новыми ударными дронами Дань-М — Центр радиотехнологий

Утром 29 мая Россия атаковала Украину новым типом ударного реактивного беспилотника Дань-М. Эти дроны способны подниматься на высоту до 9 км и находиться в воздухе до 40 мин.

Об этом сообщил глава ОО Центр радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

РФ атаковала Украину дроном Дань-М

По словам Бескрестнова, группа беспилотников нового типа была запущена с территории временно оккупированного Крыма.

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Бескрестнов отметил, что беспилотники Дань-М изначально разрабатывались как реактивные мишени для учений и проверки систем ПВО, но Россия модифицировала их для нанесения ударов.

— Аналогично мы переделывали в начале войны реактивные БпЛА Стриж, — заметил он.

По его словам, Украина пошла на такой шаг из-за нехватки крылатых ракет и ударных БпЛА дальнего радиуса поражения. Что побудило РФ превращать реактивные мишени в ударные дроны — неизвестно.

— Зачем Россия сделала эту модификацию, непонятно. Разве что количество этих БпЛА у них большое, — предположил Бескрестнов.

Что еще известно о дроне Дань-М

Бескрестнов отметил, что мишень в стандартной версии Дань-М имеет красную окраску, однако у модифицированного беспилотника цвет корпуса был изменен.

Дань-М может находиться в воздухе от 25 до 40 минут, развивая скорость 400-750 км/ч и достигая высоты до 9 км.

Бескрестнов не уточнил, к каким последствиям привела атака дронов нового типа.

Напомним, в ночь на 29 мая российские войска совершили масштабную атаку на Украину, выпустив 90 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов.

Фото: Рособоронэкспорт

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