РФ атакувала Україну новими ударними дронами Дань-М – Центр радіотехнологій
Вранці 29 травня Росія атакувала Україну новим типом ударного реактивного безпілотника Дань-М. Ці дрони здатні підніматися на висоту до 9 км і перебувати в повітрі до 40 хв.
Про це повідомив голова ГО Центр радіотехнологій Сергій Бескрестнов.
РФ атакувала Україну дроном Дань-М
За словами Бескрестнова, групу безпілотників нового типу було запущено з території тимчасово окупованого Криму.
Бескрестнов зазначив, що безпілотники Дань-М спочатку розроблялися як реактивні мішені для навчань і перевірки систем ППО, але Росія модифікувала їх для завдання ударів.
— Аналогічно ми переробляли на початку війни реактивні БпЛА Стриж, – зауважив він.
За його словами, Україна пішла на такий крок через брак брак крилатих ракет та ударних БпЛА дальнього радіуса ураження. Що спонукало РФ перетворювати реактивні мішені на ударні дрони – невідомо.
— Навіщо Росія зробила цю модифікацію, незрозуміло. Хіба що кількість цих БпЛА у них велика, – припустив Бескрестнов.
Що ще відомо про дрон Дань-М
Бескрестнов зазначив, що мішень у стандартній версії Дань-М має червоне забарвлення, однак у модифікованого безпілотника колір корпусу був змінений.
Дань-М може перебувати у повітрі від 25 до 40 хвилин, розвиваючи швидкість 400–750 км/год і досягаючи висоти до 9 км.
Бескрестнов не уточнив, до яких наслідків призвела атака дронів нового типу.
Нагадаємо, у ніч на 29 травня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, випустивши 90 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів.
Фото: Рособоронекспорт