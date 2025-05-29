РФ атакувала Україну новими ударними дронами Дань-М – Центр радіотехнологій

Вранці 29 травня Росія атакувала Україну новим типом ударного реактивного безпілотника Дань-М. Ці дрони здатні підніматися на висоту до 9 км і перебувати в повітрі до 40 хв.

Про це повідомив голова ГО Центр радіотехнологій Сергій Бескрестнов.

РФ атакувала Україну дроном Дань-М

За словами Бескрестнова, групу безпілотників нового типу було запущено з території тимчасово окупованого Криму.

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Бескрестнов зазначив, що безпілотники Дань-М спочатку розроблялися як реактивні мішені для навчань і перевірки систем ППО, але Росія модифікувала їх для завдання ударів.

— Аналогічно ми переробляли на початку війни реактивні БпЛА Стриж, – зауважив він.

За його словами, Україна пішла на такий крок через брак брак крилатих ракет та ударних БпЛА дальнього радіуса ураження. Що спонукало РФ перетворювати реактивні мішені на ударні дрони – невідомо.

— Навіщо Росія зробила цю модифікацію, незрозуміло. Хіба що кількість цих БпЛА у них велика, – припустив Бескрестнов.

Що ще відомо про дрон Дань-М

Бескрестнов зазначив, що мішень у стандартній версії Дань-М має червоне забарвлення, однак у модифікованого безпілотника колір корпусу був змінений.

Дань-М може перебувати у повітрі від 25 до 40 хвилин, розвиваючи швидкість 400–750 км/год і досягаючи висоти до 9 км.

Бескрестнов не уточнив, до яких наслідків призвела атака дронів нового типу.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, випустивши 90 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів.

Фото: Рособоронекспорт

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