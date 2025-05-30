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5 мин.

Карта боевых действий на 30 мая 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 173 боевых столкновения.

Такие данные 30 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 30 мая 2025

Карта бойових дій на 30 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Карта бойових дій на 30 травня 2025
Карта бойових дій на 30 травня 2025

Ситуация в Украине на 30 мая 2025

На Харьковском направлении за сутки отбито девять атак противника в районах Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении — четыре атаки оккупантов вблизи Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липовое, Грековка и Редкодуб.

На Северском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в сторону Григорьевки и вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений вблизи Предтечино, Белой Горы, Ступочек и в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Дружбы, Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатыр, Зеленое Поле, Новополь, Вольное Поле и Новодаровка.

На Ореховском направлении зафиксировано три боестолкновения вблизи Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг провел одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 26 атак российских захватчиков.

На Гуляйпольском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 30 мая 2025

  • личного состава — около 986 080 (+1140) человек;
  • танков — 10 865 (+1);
  • боевых бронированных машин — 22 647 (+2);
  • артиллерийских систем — 28 421 (+35);
  • РСЗВ — 1 398 (+1);
  • средств ПВО — 1 172 (+1);
  • самолетов — 372;
  • вертолетов — 336;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 38 070 (+71);
  • крылатых ракет — 3 265;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 50 089 (+74);
  • специальной техники — 3 902.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 192-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

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