Карта бойових дій на 30 травня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 173 бойових зіткнення.

Такі дані 30 травня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 30 травня 2025

Ситуація в Україні на 30 травня 2025

На Харківському напрямку за добу відбито дев’ять атак противника в районах Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку – чотири атаки окупантів поблизу Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед в районах населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників в бік Григорівки та поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень поблизу Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Дружби, Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку зафіксовно три боєзіткнення поблизу Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну наступальну дію, успіху не мав.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 26 атак російських загарбників.

На Гуляйпільському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати РФ на 30 травня 2025

особового складу ‒ близько 986 080 (+1140) осіб;

танків ‒ 10 865 (+1);

бойових броньованих машин ‒ 22 647 (+2);

артилерійських систем – 28 421 (+35);

РСЗВ – 1 398 (+1);

засобів ППО ‒ 1 172 (+1);

літаків – 372;

гелікоптерів – 336;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 070 (+71);

крилатих ракет ‒ 3 265;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 089 (+74);

спеціальної техніки ‒ 3 902.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 192-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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