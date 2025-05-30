Линия фронта гибкая: глава ОВА о ситуации на границе Сумщины

На границе с Сумской областью ситуация остается сложной, а эвакуация продолжается. Обстановка на линии столкновения с противником постоянно меняется.

Об этом во время телемарафона заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

– — По состоянию на сегодняшнее утро враг пытается проводить наступательные действия. Ситуация сложная, как обычно во время действий агрессора. В то же время коммуникация с командованием военных у меня 24/7. Несмотря на сложность, сейчас ситуация остается контролируемой нашими Вооруженными силами, — говорит он.

На вопрос, сколько РФ сейчас контролирует населенных пунктов на Сумщине, глава ОВА ответил, что линия фронта гибкая.

Сейчас смотрят

— Мы имеем постоянные движения, в том числе и успехи наших Вооруженных сил. Поэтому такую информацию пока не могу предоставить. Речь может идти только об определенной “серой” зоне, в которой ведутся наиболее активные боевые действия, — отметил он.

Эвакуация в Сумской области

Как отметил председатель ОВА, сейчас принимаются соответствующие меры по эвакуации. Под них подпадают 202 населенных пункта, это 18 прифронтовых общин в четырех районах.

Сейчас эвакуация проводится достаточно активно, особенно в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах. Всего за неделю было эвакуировано 500 человек.

Ситуация на Курщине

Как отметили в Генштабе, на Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 26 атак российских захватчиков.

Кроме этого, враг нанес 14 авиационных ударов с применением 26 управляемых бомб, а также совершил 238 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 11 из реактивных систем залпового огня.

К слову, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявлял, что российская армия накапливает силы в Курской и Белгородской областях, а также ведет бои в приграничье Сумской и Харьковской областей, однако об “обвале фронта” и способности углубиться на 50 км их пропаганда слишком преувеличивает.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.