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Лінія фронту гнучка: глава ОВА про ситуацію на кордоні Сумщини

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На кордоні з Сумською областю ситуація залишається складною, а евакуація продовжується. Обстановка на лінії зіткнення з противником постійно змінюється.

Про це під час телемарафону заявив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

– Станом на сьогоднішній ранок ворог намагається проводити наступальні дії. Ситуація складна, як зазвичай під час дій агресора. Водночас комунікація з командуванням військових в мене 24/7. Незважаючи на складність, зараз ситуація залишається контрольованою нашими Збройними силами, – говорить він.

На питання, скільки РФ наразі контролює населених пунктів на Сумщині, очільник ОВА відповів, що лінія фронту гнучка.

Зараз дивляться

– Ми маємо постійні рухи, зокрема й успіхи наших Збройних сил. Тому таку інформацію наразі не можу надати. Може йтися лише про певну “сіру” зону, в якій ведуться найбільш активні бойові дії, – зауважив він.

Евакуація на Сумщині

Як зауважив голова ОВА, наразі вживаються відповідні заходи щодо евакуації. Під них підпадають 202 населених пункти, це 18 прифронтових громад у чотирьох районах.

Наразі евакуація проводиться досить активно, особливо у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах. Загалом за тиждень було евакуйовано 500 осіб.

Ситуація на Курщині

Як зазначили у Генштабі, на Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 26 атак російських загарбників.

Крім цього, ворог завдав 14 авіаційних ударів із застосуванням 26 керованих бомб, а також здійснив 238 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

ситуація на фронті

Фото: deep state

Нагадаємо, раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявляв, що російська армія накопичує сили у Курській і Бєлгородській областях, а також веде бої у прикордонні Сумської й Харківської областей, проте про “обвал фронту” та здатність заглибитися на 50 км їхня пропаганда надто перебільшує.

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