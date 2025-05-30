Важно вернуть человеческое в политические обсуждения войны — Александра Матвийчук

Самые важные во время войны вопросы – люди и их судьбы. Необходимо возвращать человеческое измерение в разговоры о войне. Надо говорить о депортированных Россией детях, военнопленных, незаконно заключенных гражданских и людях, которые вынуждены жить в оккупации.

Такое мнение высказала председатель правления Центра общественных свобод Александра Матвийчук во время выступления на 13 фестивале Книжный Арсенал.

Человеческое в центре: как не потерять смысл во время войны

— Россия пытается выбить из войны, которую она начала и ведет против нас, все человеческое. Она пытается все обезличить и свести к абстрактной категории, — отметила правозащитница.

По ее словам, сейчас много говорят об “исторических концепциях тысячелетней давности, которые совершенно неизвестны зарубежной аудитории, говорят о НАТО, о геополитических интересах. Однако очень мало говорят об историях людей.

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Александра Матвийчук уверена – очень важно возвращать в обсуждение войны человеческое измерение. Если этого не делать, то, учитывая стремление России “выбросить все человеческое из обсуждения войны”, все миротворческие процессы будут крутиться вокруг соглашения о минеральных ресурсах.

— Если нет общественного запроса – а давайте говорить о людях – то все легко свести к транзакциям, политическим интересам и долгам, – пояснила она.

Правозащитница рассказала о международной инициативе People first. Это лозунг кампании украинских правозащитных организаций, цель которой – привлечь внимание к гуманитарным вопросам в переговорах с Россией.

— Вернуть человеческое в политические обсуждения, говорить о депортированных детях, о незаконно заключенных гражданских, военнопленных, о миллионах людей, которые живут в оккупации и не могут себя защитить, — подчеркнула Матвийчук.

Она считает, что привлечение внимания к судьбам людей работает, но не так быстро, как хотелось бы. Истории людей, переживших ужасы войны, фрустрируют, их трудно выдерживать, но они спасают жизни.

— В этом зале я вижу Ление Умерову. Была огромная международная кампания, которую инициировали ее родные. К ней присоединились правозащитные организации в Украине и за рубежом для ее освобождения, — рассказала Матвийчук.

История Ление, которую россияне захватили в Грузии, когда она пыталась въехать в Крым к онкобольному отцу, и держали в плену, — одна из тысяч подобных историй. Но для семьи девушки — эта история — целая вселенная.

За каждого и каждую: почему письма пленным спасают

Правозащитница рассказала, что пленным, которых удерживает Россия, можно и нужно писать письма, несмотря на то, что не все они дойдут до адресатов.

— Идею, что нужно писать письма туда, где это возможно, даже без гарантии, что они точно дойдут, я никогда не забуду. В 2014 году мы начали составлять первые списки политических заключенных в оккупированном Крыму, затем — пленных на Востоке. И людям, которых держали на территории Российской Федерации, можно было писать письма, — рассказала Матвийчук.

Она решила писать письма тем, кто малоизвестен, о ком не говорят и не пишут в СМИ.

— Мы написали письмо в 2014 году Юрию Солошенко. К сожалению, он умер после освобождения, недолго прожил, у него была тяжелая хроническая болезнь. Мы получили от него ответ. Он написал, что когда получил от нас письмо, он был в тюремном госпитале. У него не было очков. То есть он не мог прочитать, что мы написали, и пытался угадать, что там, — рассказывает юрист.

Она вспомнила рассказ Олега Сенцова о том, что единственное, что он забирал с собой из каждой колонии, — это мешки с письмами, которые ему писали незнакомые люди. После освобождения из плена он их тоже забрал с собой. Это было то, что связывало его с внешним миром. Письма – свидетельство того, что за человека борются, думают о нем, не забывают.

Матвийчук рассказала, что на сайте Центра общественных свобод есть инструкции, как писать письма пленным. Определенные критерии – о русском языке и нейтральности, которая необходима для того, чтобы письма пропустила цензура.

— Я призываю это делать. И ты никогда не знаешь, что будет этой ниточкой, которая свяжет человека с внешним миром, с тем, что у него есть будущее, – подчеркнула она.

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