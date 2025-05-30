Зеленский купил книги Убить тирана и Присмерк империи на Книжном Арсенале

Президент Владимир Зеленский после посещения 13 Книжного Арсенала заявил, что проведение такого мероприятия во время полномасштабной войны свидетельствует о стойкости украинцев.

Он купил несколько книг для своей библиотеки, в частности Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи.

Зеленский посетил фестиваль Книжный Арсенал

— Сегодня вместе посетили Книжный Арсенал, уже 13-й. И это многое говорит о стойкости украинцев и о силе нашей культуры: несмотря на полномасштабную войну, развивается книгоиздательство, мир слышит нашу страну, и наши люди развивают связи с миром. Это очень вдохновляет, — написал президент.

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Он рассказал, что в этом году на фестивале представлены более ста издательств и тысячи новых изданий. Глава государства приобрел для себя несколько книг.

— Приобрели сегодня несколько изданий и для нашей библиотеки, среди которых Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи Альдо Андреа Касси, От отца к сыну Франко Нембрини, Лирика мариупольских бомбоубежищ Оксаны Стоминой, Сумерки империи. Российско-украинская война глазами историка Сергея Плохия, — сообщил президент.

В рамках инициативы Книга на фронт Владимир и Елена Зеленские передали книги украинским военным. Первая леди вручила роман Энн Наполитано Дорогой Эдвард, а президент подарил книгу Юрия Яновского Мастер корабля, подписав ее словами: Ребята, берегите себя. Победы! Большая благодарность и честь.

Эта инициатива, начатая военными в 2023 году, уже позволила передать на фронт более 30 тыс. печатных книг и более 10 тыс. QR-кодов с доступом к электронным версиям.

В этом году в Книжном Арсенале принимают участие 100 крупных и 11 небольших издательств, 6 книжных магазинов, а также представители военных и волонтерских проектов. Фестиваль продлится до 1 июня.

Книжный Арсенал — ежегодное мероприятие, которое проводит Мистецький арсенал. Он является площадкой для объединения литературы, издательского дела, искусства и интеллектуальных проектов, отражающих современные вызовы и культурные процессы в Украине.

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