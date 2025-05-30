Зеленський купив книги Убити тирана і Присмерк імперії на Книжковому Арсеналі

Президент Володимир Зеленський після відвідин 13 Книжкового Арсеналу заявив, що проведення такого заходу під час повномасштабної війни свідчить про стійкість українців.

Він купив кілька книг для своєї бібліотеки, зокрема Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі.

Візит Зеленського на фестиваль Книжковий Арсенал

– Сьогодні разом відвідали Книжковий Арсенал, уже 13-й. І це багато що говорить про стійкість українців і про силу нашої культури: попри повномасштабну війну, розвивається книговидавництво, світ чує нашу країну, і наші люди розбудовують зв’язки зі світом. Це дуже надихає, – написав президент.

Зараз дивляться

Він розповів, що цього року на фестивалі представлені понад сто видавництв і тисячі нових видань. Глава держави придбав для себе кілька книг.

– Придбали сьогодні кілька видань і для нашої бібліотеки, серед яких Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі Альдо Андреа Кассі, Від тата до сина Франко Нембріні, Лірика маріупольських бомбосховищ Оксани Стоміної, Присмерк імперії. Російсько-українська війна очима історика Сергія Плохія, – повідомив президент.

У межах ініціативи Книга на фронт Володимир та Олена Зеленські передали книжки українським військовим. Перша леді вручила роман Енн Наполітано Любий Едварде, а президент подарував книгу Юрія Яновського Майстер корабля, підписавши її словами: Хлопці, бережіть себе. Перемоги! Велика вдячність і честь.

Ця ініціатива, започаткована військовими у 2023 році, вже дозволила передати на фронт понад 30 тис. друкованих книжок та понад 10 тис. QR-кодів з доступом до електронних версій.

У цьогорічному Книжковому Арсеналі беруть участь 100 великих та 11 невеликих видавництв, 6 книгарень, а також представники військових і волонтерських проєктів. Фестиваль триватиме до 1 червня.

Книжковий Арсенал – щорічна подія, яку проводить Мистецький арсенал. Вона є майданчиком для поєднання літератури, видавничої справи, мистецтва й інтелектуальних проєктів, що відображають сучасні виклики та культурні процеси в Україні.

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