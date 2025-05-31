Украина не будет просто ждать, когда РФ созреет к завершению войны — Зеленский

Украина не будет просто ждать, когда Российская Федерация созреет к завершению войны, поэтому делает все, чтобы сработало принуждение к миру. Киев активно работает со всеми, кто может усилить санкции против Москвы и поддерживает очень важные решения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 31 мая 2025 года.

Зеленский о переговорах в Стамбуле

Украинская сторона готовится сейчас к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и США. Фактически ежедневно Киев на связи со всеми, кто может сделать дипломатию непустой.

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— По состоянию на это время нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас — нет, у Турции — нет, у США также нет и у других партнеров. Пока что это выглядит не очень серьезно, — утверждает Зеленский.

Он говорил по этому поводу вчера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Конечно, все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и было реально прекращение огня. Все хотят, чтобы Россия прекратила играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали, — подчеркнул Зеленский.

Дополняется…

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