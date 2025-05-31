Україна не буде просто чекати, коли РФ дозріє до завершення війни – Зеленський

Україна не буде просто чекати, коли Російська Федерація дозріє до завершення війни, тому робить усе, щоби спрацював примус до миру. Київ активно працює з усіма, хто може посилити санкції проти Москви, та підтримує дуже важливі рішення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 31 травня 2025 року.

Зеленський про переговори у Стамбулі

Українська сторона готується зараз до нових дипломатичних кроків разом із партнерами у Європі та США. Фактично щодня Київ на звʼязку з усіма, хто може зробити дипломатію немарною.

Зараз дивляться

– Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини – немає, у США також немає та в інших партнерів. Поки що це здається не надто серйозним, – стверджує Зеленський.

Він говорив з цього приводу вчора з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

– Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і було реальне припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали, – наголосив Зеленський.

Україна сподівається, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру. Поки що Київ бачить тільки нові російські удари та штурми, пояснив президент.

Зеленський про ситуацію на фронті

Сьогодні глава держави заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Ситуація на фронті залишається непростою. На деяких напрямках Сили оборони фіксують збільшену російську активність, пояснив Володимир Зеленський.

За його словами, найсерйозніші бої на Покровському, Лиманському та Купʼянському напрямках.

Водночас Сили оборони продовжують Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України.

Війна має виходити на територію Росії – туди, звідки вона й прийшла, переконаний президент.

Зеленський про зброю та тренування військових

Україна дуже активно працює, щоб гарантовано забезпечити наші Сили оборони всім необхідним.

– Зброя – виробництво і постачання, фінанси, тренування. За кожною потребою формуємо нові домовленості з партнерами, – розповів Зеленський.

За цей тиждень особлива вдячність Швеції: триває активний рух у межах оголошених пакетів підтримки, сказав президент України.

За його словами, з Німеччиною є дуже хороші домовленості про інвестиції та українське виробництво зброї.

Водночас Нідерланди працюють для постачання F-16, а Велика Британія спрямовує прибутки від заморожених російських активів саме на озброєння та ремонт техніки для України.

– Усе це мільярди доларів, які зміцнюють захист держави та наших людей – звернув увагу Зеленський.

Як зазначив президент, наступного тижня українська сторона готує домовленості з країнами Балтії та Північної Європи, а також наповнює змістом саміти Групи семи та НАТО, які відбудуться незабаром.

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