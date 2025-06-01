Укр Рус
Укр Рус
Популярные
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
ПСЖ – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Массовая драка с ТЦК в Каменце: Сырский инициировал служебное расследование
Рейтинг WTA: прогресс Костюк и вылет Калининой из топ-100
Вікторія Васьковська, редактор сайта
3 мин.

На Сумщине РФ применяет малые штурмовые группы: в ГПСУ назвали самые горячие направления

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российская армия продолжает атаковать позиции украинских военных на границе Сумской области. Наиболее напряженная ситуация — в районах Юнаковской и Хотинской общин.

Об этом представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал во время телемарафона Єдині новини.

Какая ситуация в Сумской области

— К сожалению, ситуация в Сумской области, особенно в пределах населенных пунктов Юнаковской и Хотинской общин, непростая, потому что враг продолжает давить, — рассказал Демченко.

По его словам, враг действует небольшими штурмовыми группами, которые накапливаются, а затем атакуют позиции наших военных именно по территории Украины. Он уточнил, что это продолжается уже определенное время.

Сейчас смотрят

— Наиболее активно – на направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последний период враг расширяет эту территорию захода малых штурмовых групп, в частности, в сторону населенных пунктов Веселовка, Владимировка, — добавил спикер.

Демченко отметил, что хотя враг не использует бронетехнику на этом направлении, их штурмовые группы время от времени заходят на нашу территорию на квадроциклах или мотоциклах.

Так, они быстро прорываются, ждут подкрепления, а затем, собравшись в большие силы, атакуют позиции украинских защитников.

Бої у Сумській області

Карта: DeepStateMAP

Читайте также
РФ продвинулась возле Александрии в Сумской области: как выглядит карта боев
Українські військові

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Андрій ДемченкоАрмия РоссииВойна в УкраиневійськовіСумская областьтелемарафон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь