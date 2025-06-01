На Сумщине РФ применяет малые штурмовые группы: в ГПСУ назвали самые горячие направления

Российская армия продолжает атаковать позиции украинских военных на границе Сумской области. Наиболее напряженная ситуация — в районах Юнаковской и Хотинской общин.

Об этом представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал во время телемарафона Єдині новини.

Какая ситуация в Сумской области

— К сожалению, ситуация в Сумской области, особенно в пределах населенных пунктов Юнаковской и Хотинской общин, непростая, потому что враг продолжает давить, — рассказал Демченко.

По его словам, враг действует небольшими штурмовыми группами, которые накапливаются, а затем атакуют позиции наших военных именно по территории Украины. Он уточнил, что это продолжается уже определенное время.

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— Наиболее активно – на направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последний период враг расширяет эту территорию захода малых штурмовых групп, в частности, в сторону населенных пунктов Веселовка, Владимировка, — добавил спикер.

Демченко отметил, что хотя враг не использует бронетехнику на этом направлении, их штурмовые группы время от времени заходят на нашу территорию на квадроциклах или мотоциклах.

Так, они быстро прорываются, ждут подкрепления, а затем, собравшись в большие силы, атакуют позиции украинских защитников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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