На Сумщині РФ застосовує малі штурмові групи: у ДПСУ назвали найгарячіші напрямки

Російська армія продовжує атакувати позиції українських військових на кордоні Сумської області. Найбільш напружена ситуація – у районах Юнаківської та Хотинської громад.

Про це представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів під час телемарафону Єдині новини.

Яка ситуація в Сумській області

– На жаль, ситуація в Сумській області, особливо в межах населених пунктів Юнаківської та Хотинської громад, непроста, бо ворог продовжує тиснути, – розповів Демченко.

За його словами, ворог діє невеликими штурмовими групами, які накопичуються, а потім атакують позиції наших військових саме по території України. Він уточнив, що це триває вже певний час.

Зараз дивляться

– Найактивніше – на напрямку населених пунктів Басівка та Журавка, але за останній період ворог розширює цю територію заходу малих штурмових груп, зокрема в бік населених пунктів Веселівка, Володимирівка, – додав речник.

Демченко зауважив, що хоча ворог не використовує бронетехніку на цьому напрямку, їхні штурмові групи час від часу заходять на нашу територію на квадроциклах або мотоциклах.

Так, вони швидко прориваються, чекають підкріплення, а потім, зібравшись у великі сили, атакують позиції українських захисників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 194-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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