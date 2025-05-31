РФ продвинулась возле Александрии в Сумской области: как выглядит карта боев
Аналитический проект DeepState, который отслеживает изменения на фронте, сообщает о продвижении российских войск в районе села Александрия в Сумской области.
Где продвигается Россия в Украине
Как отмечают в DeepState, враг оккупировал Елизаветовку Донецкой области, а также продвинулся возле Гнатовки, Александрии и в Багатырь.
На карте аналитического проекта можно увидеть, что по состоянию на 30 мая часть территории в районе села Александрия в Сумской области возле границы с Россией обозначена как оккупированная, а часть — как серая зона.
Если сравнивать с ситуацией, отраженной на карте 29 мая, то оккупированной части почти не было, а территория с другой стороны границы была обозначена как контролируемая Силами обороны Украины.
Стоит отметить, что пока в Генеральном штабе ВСУ официально не подтверждали и не опровергали информацию об оккупации населенного пункта Александрия на Сумщине.
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска значительно активизировались на Запорожском направлении и сосредоточили усилия на границе Сумской области.