Потери РФ на 1 июня: ВСУ уничтожили 1230 оккупантов и 62 единицы тяжелой техники

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте по меньшей мере 1230 российских захватчиков.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

По состоянию на 1 июня 2025 года общее количество ликвидированного личного состава врага превысило 988 тысяч. Также за прошедшие сутки наши воины уничтожили не менее 52 единиц артиллерийских систем.

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личного состава — около 988 560 (+1230) человек,

танков — 10 872 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 22 656 (+4) ед,

артиллерийских систем — 28 527 (+52) ед,

РСЗО — 1401 (+1) ед,

средств ПВО — 1173 ед,

самолетов — 372 ед,

вертолетов — 336 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 38 366 (+151),

крылатых ракет — 3268 (+3) ед,

кораблей/катеров — 28 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 50 325 (+127) ед,

специальной техники — 3903 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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