Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 1 червня: ЗСУ знищили 1230 окупантів та 62 одиниці важкої техніки
Минулої доби Збройні сили України ліквідували на фронті щонайменше 1230 російських загарбників.
Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.
Станом на 1 червня 2025 року загальна кількість ліквідованого особового складу ворога перевищила 988 тисяч. Також минулої доби наші воїни знищили щонайменше 52 одиниці артилерійських систем.
Зараз дивляться
Втрати РФ у війні на 1 червня 2025
- особового складу ‒ близько 988 560 (+1230) осіб,
- танків ‒ 10 872 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 656 (+4) од,
- артилерійських систем – 28 527 (+52) од,
- РСЗВ – 1401 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 1173 од,
- літаків – 372 од,
- гелікоптерів – 336 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 366 (+151),
- крилатих ракет ‒ 3268 (+3) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 325 (+127) од,
- спеціальної техніки ‒ 3903 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 194-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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