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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 1 червня: ЗСУ знищили 1230 окупантів та 62 одиниці важкої техніки

російський танк
Фото: Getty Images

Минулої доби Збройні сили України ліквідували на фронті щонайменше 1230 російських загарбників.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

Станом на 1 червня 2025 року загальна кількість ліквідованого особового складу ворога перевищила 988 тисяч. Також минулої доби наші воїни знищили щонайменше 52 одиниці артилерійських систем.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 1 червня 2025

  • особового складу ‒ близько 988 560 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 10 872 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 656 (+4) од,
  • артилерійських систем – 28 527 (+52) од,
  • РСЗВ – 1401 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 1173 од,
  • літаків – 372 од,
  • гелікоптерів – 336 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 366 (+151),
  • крилатих ракет ‒ 3268 (+3) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50 325 (+127) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3903 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 194-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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