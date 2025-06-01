Втрати ворога на 1 червня: ЗСУ знищили 1230 окупантів та 62 одиниці важкої техніки

Минулої доби Збройні сили України ліквідували на фронті щонайменше 1230 російських загарбників.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

Станом на 1 червня 2025 року загальна кількість ліквідованого особового складу ворога перевищила 988 тисяч. Також минулої доби наші воїни знищили щонайменше 52 одиниці артилерійських систем.

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особового складу ‒ близько 988 560 (+1230) осіб,

танків ‒ 10 872 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 656 (+4) од,

артилерійських систем – 28 527 (+52) од,

РСЗВ – 1401 (+1) од,

засобів ППО ‒ 1173 од,

літаків – 372 од,

гелікоптерів – 336 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 366 (+151),

крилатих ракет ‒ 3268 (+3) од,

кораблів /катерів ‒ 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 325 (+127) од,

спеціальної техніки ‒ 3903 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 194-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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