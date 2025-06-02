Можно ли запускать воздушные шарики во время войны: ответ адвокатов

Сейчас, в сезон выпускных балов и свадеб, многие хотят разнообразить свои праздники, в частности запуском воздушных шариков в небо.

Факты ICTV узнавали у адвокатов Анны Даниэль и Василия Гаращака, можно ли запускать воздушные шарики во время войны.

Запрет на продажу воздушных шариков во Львове

30 мая на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета было принято решение о временном упорядочении торговли детско-развлекательной продукцией.

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Ограничения во Львове касаются продажи воздушных и гелевых шариков — теперь такая деятельность запрещена на площади Рынок, площади Ангелов, улице Шевской и перед Львовским оперным театром, сообщает городской совет.

По словам директора департамента экономического развития Инны Свистун, согласно решению, с продавцами будут заключаться договоры на три месяца для размещения соответствующих объектов. Стоимость разрешения составит один прожиточный минимум в месяц — сейчас это 3 028 гривен. Также устанавливаются конкретные локации, где торговля будет запрещена.

Управляющий делами исполкома Евгений Бойко отметил, что этот шаг направлен на упорядочение стихийной и несанкционированной торговли в центральной части Львова.

Есть ли запрет на запуск воздушных шариков

До полномасштабного вторжения обсуждение запрета запуска воздушных шариков в Украине в основном касалось их вреда для экологии. Речь шла о том, что шарики, особенно фольгированные и с лентами, разлагаются годами, загрязняют окружающую среду, засоряют водоемы и представляют угрозу для животных, которые могут их проглотить или запутаться в лентах.

Были инициативы и петиции, а также рекомендации от Министерства экологии и природных ресурсов воздерживаться от таких запусков. Но закон так и не приняли.

Однако с началом полномасштабного вторжения ситуация кардинально изменилась. Запуск воздушных шариков во время войны стал опасным именно для Воздушных сил Украины и системы противовоздушной обороны.

Можно ли запускать воздушные шарики во время войны

По словам адвоката, управляющей Адвокатским бюро Анны Даниэль, кандидата юридических наук Анны Даниэль, прямого запрета в законодательстве нет, однако в стране действует правовой режим военного положения (Закон Украины О правовом режиме военного положения) и отдельные приказы и распоряжения военных администраций.

В условиях военного положения любой объект в небе может быть воспринят как потенциальная угроза. Системы противовоздушной обороны реагируют на неизвестные цели, и шарики могут отвлекать их от настоящих опасностей. Если из-за этого будет зафиксировано нарушение или препятствование работе ПВО, возможны административные штрафы, а в серьезных случаях и уголовная ответственность.

Если будет установлено, что запуск шариков препятствовал работе ПВО или создал угрозу национальной безопасности, это может квалифицироваться согласно требованиям Закона Украины О правовом режиме военного положения, в частности ст. 25 этого закона, которая предусматривает, что лица, виновные в нарушении требований или невыполнении мер правового режима военного положения, привлекаются к ответственности в соответствии с законом.

— Это может иметь признаки уголовного преступления, если последствия были серьезными (например, ст. 114-1 УК — препятствование законной деятельности ВСУ), по которой препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, — отметила Анна Даниэль.

Адвокат, партнер адвокатского объединения Донец и Партнеры Василий Гаращак соглашается с коллегой. Он отмечает, что прямого запрета, который бы предусматривал ответственность за запуск воздушных шариков, пока нет. Но есть предостережение от Воздушных сил Украины, что этого в период военного положения лучше не делать по ряду причин.

— Это нужно для того, чтобы не было так называемых обманных целей. Ведь на то, чтобы выявить, какой именно летательный объект находится в небе, приходится задействовать огромное количество специалистов, — отметил Василий Гаращак.

Также привлекается большое количество техники для того, чтобы идентифицировать, что именно находится в небе. В таком случае силы, человеческие ресурсы и время тратятся не на защиту людей от дронов и ракет, а на выявление воздушных шариков.

По словам Василия Гаращака, в законе есть много вариантов, согласно которым лица могут быть привлечены к ответственности за запуск воздушных шариков. Это могут трактовать как нарушение общественного порядка, хулиганство, препятствование работе ВСУ.

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