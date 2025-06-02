Чи можна запускати повітряні кульки під час війни: відповідь адвокатів

Зараз, у сезон випускних балів та весіль, чимало людей хочуть урізноманітнити свої свята, зокрема запуском повітряних кульок у небо.

Факти ICTV дізнавалися в адвокатів Анни Даніель та Василя Гаращака, чи можна запускати повітряні кульки під час війни.

Заборона на продаж повітряних кульок у Львові

30 травня на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради було ухвалено рішення щодо тимчасового впорядкування торгівлі дитячо-розважальною продукцією.

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Обмеження у Львові стосуються продажу повітряних і гелевих кульок — тепер така діяльність заборонена на площі Ринок, площі Ангелів, вулиці Шевській та перед Львівським оперним театром, повідомляє міська рада.

За словами директорки департаменту економічного розвитку Інни Свистун, згідно з рішенням, з продавцями укладатимуться договори на три місяці для розміщення відповідних об’єктів. Вартість дозволу становитиме один прожитковий мінімум на місяць — наразі це 3 028 гривень. Також встановлюються конкретні локації, де торгівля буде заборонена.

Керівник справами виконкому Євген Бойко зазначив, що цей крок спрямований на впорядкування стихійної та несанкціонованої торгівлі в центральній частині Львова.

Чи є заборона на запуск повітряних кульок

До повномасштабного вторгнення обговорення заборони запуску повітряних кульок в Україні здебільшого стосувалося їхньої шкоди для екології. Йшлося про те, що кульки, особливо фольговані та зі стрічками, розкладаються роками, забруднюють довкілля, засмічують водойми та становлять загрозу для тварин, які можуть їх проковтнути або заплутатися у стрічках.

Були ініціативи та петиції, а також рекомендації від Міністерства екології та природних ресурсів утримуватися від таких запусків. Але закон так і не ухвалили.

Проте з початком повномасштабного вторгнення ситуація кардинально змінилася. Запуск повітряних кульок під час війни став небезпечним саме для Повітряних сил України та системи протиповітряної оборони.

Чи можна запускати повітряні кульки під час війни

За словами адвоката, керуючої Адвокатського бюро Анни Даніель, кандидата юридичних наук Анни Даніель, прямої заборони в законодавстві немає, однак в країні діє правовий режим воєнного стану (Закон України Про правовий режим воєнного стану) та окремі накази та розпорядження військових адміністрацій.

В умовах воєнного стану будь-який об’єкт у небі може бути сприйнятий як потенційна загроза. Системи протиповітряної оборони реагують на невідомі цілі, і кульки можуть відволікати їх від справжніх небезпек. Якщо через це буде зафіксовано порушення чи перешкоджання роботі ППО, можливі адміністративні штрафи, а в серйозних випадках й кримінальна відповідальність.

Якщо буде встановлено, що запуск кульок перешкоджав роботі ППО або створив загрозу національній безпеці, це може кваліфікуватися згідно з вимогами Закону України Про правовий режим воєнного стану, зокрема ст. 25, яка передбачає, що особи, винні у порушенні вимог або невиконанні заходів правового режиму воєнного стану, притягаються до відповідальності згідно із законом.

– Це може мати ознаки кримінального правопорушення, якщо наслідки були серйозними (наприклад, ст. 114-1 ККУ — перешкоджання законній діяльності ЗСУ), за якою перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років, – зазначила Анна Даніель.

Адвокат, партнер адвокатського обʼєднання Донець та партнери Василь Гаращак погоджується з колегою. Він зазначає, що прямої заборони, яка б передбачала відповідальність за запуск повітряних кульок, наразі немає. Але є застереження від Повітряних сил України, що цього у період воєнного стану краще не робити з низки причин.

– Це потрібно для того, щоб не було так званих обманних цілей. Адже на те, щоб виявити, який саме літальний об’єкт є в небі, доводиться задіювати величезну кількість спеціалістів, – зазначив Василь Гаращак.

Також залучається велика кількість техніки для того, щоб ідентифікувати, що саме перебуває в небі. У такому разі сили, людські ресурси та час витрачаються не на захист людей від дронів та ракет, а на виявлення повітряних кульок.

За словами Василя Гаращака, в законі є багато варіантів, відповідно до яких особи можуть бути притягнуті до відповідальності за запуск повітряних кульок. Це можуть трактувати як порушення громадського порядку, хуліганство, перешкоджання роботі ЗСУ.

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