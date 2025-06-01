Дроны – это будущее войны: Маск прокомментировал спецоперацию Паутина по поражению самолетов РФ

Дроны “будущим войны” назвал американский миллиардер Илон Маск, тем самым прокомментировав в соцсети X атаку СБУ на российскую стратегическую авиацию.

— Дроны — это будущее войны. Пилотируемая авиация — нет, — написал Маск в комментарии к посту в соцсети X совладельца венчурной компании Sequoia Capital Шона Магвайра.

Пост Магвайра о спецоперации Паутина

В посте совладельца венчурной компании Sequoia Capital Шона Магвайра, который прокомментировал Маск, сказано, что Украина только что осуществила атаку, которая стала поворотным моментом в истории войн.

— Сотни беспилотников были предварительно развернуты, а затем поразили более 40 самолетов на расстоянии более 1000 км внутри России. Более $1 миллиарда ущерба от беспилотников стоимостью менее $1 миллиона. Критическая инфраструктура больше не в безопасности, — говорится в посте Магвайра.

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Напомним, что 1 июня Служба безопасности Украины провела специальную операцию под названием Паутина, которая нанесла сокрушительный удар по стратегической авиации России. Она готовилась более полутора лет.

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