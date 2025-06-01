Дроны – это будущее войны: Маск прокомментировал спецоперацию Паутина по поражению самолетов РФ
Дроны “будущим войны” назвал американский миллиардер Илон Маск, тем самым прокомментировав в соцсети X атаку СБУ на российскую стратегическую авиацию.
— Дроны — это будущее войны. Пилотируемая авиация — нет, — написал Маск в комментарии к посту в соцсети X совладельца венчурной компании Sequoia Capital Шона Магвайра.
Пост Магвайра о спецоперации Паутина
В посте совладельца венчурной компании Sequoia Capital Шона Магвайра, который прокомментировал Маск, сказано, что Украина только что осуществила атаку, которая стала поворотным моментом в истории войн.
— Сотни беспилотников были предварительно развернуты, а затем поразили более 40 самолетов на расстоянии более 1000 км внутри России. Более $1 миллиарда ущерба от беспилотников стоимостью менее $1 миллиона. Критическая инфраструктура больше не в безопасности, — говорится в посте Магвайра.
Напомним, что 1 июня Служба безопасности Украины провела специальную операцию под названием Паутина, которая нанесла сокрушительный удар по стратегической авиации России. Она готовилась более полутора лет.