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Дрони є майбутнім війни: Маск прокоментував спецоперацію Павутина з ураження літаків РФ

Ілон Маск
Фото: Getty Images

Дрони “майбутнім війни” назвав амеркианський мільярдер Ілон Маск, тим самим прокоментувавши у соцмережі X дронову атаку СБУ на російську стратегічну авіацію.

– Дрони — це майбутнє війни. Пілотована авіація — ні, — зауважив Маск у коментарі до допису у соцмережі X співвласника венчурної компанії Sequoia Capital Шона Магвайра.

Допис Магвайра про спецоперацію Павутина

У дописі співвласника венчурної компанії Sequoia Capital Шона Магвайра, який прокоментував Маск, сказано, що Україна щойно здійснила атаку, яка стала поворотним моментом в історії воєн.

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– Сотні безпілотників були попередньо розгорнуті, а потім уразили понад 40 літаків на відстані понад 1000 км усередині Росії. Понад $1 мільярд збитків від безпілотників вартістю менше $1 мільйона. Критична інфраструктура більше не в безпеці, — йдеться у дописі Магвайра.

Нагадаємо, що 1 червня Служба безпеки України провела спеціальну операцію під назвою Павутина, яка завдала нищівного удару по стратегічній авіації Росії. Вона готувалася понад півтора року.

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