Операция Паутина готовилась полтора года: как СБУ уничтожила 41 самолет РФ

Специальная операция Службы безопасности Украины под названием Паутина, нанесшая сокрушительный удар по стратегической авиации России, готовилась более полутора лет.

Об этом сообщают источники Фактов ICTV.

Спецоперация Паутина: как готовилась

Отмечается, что ход операции лично контролировал президент Украины Владимир Зеленский.

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Непосредственную реализацию плана обеспечил глава СБУ Василий Малюк вместе со своей командой.

По данным источников, эта операция стала одной из самых сложных с точки зрения логистики.

Сначала украинская спецслужба переправила на территорию РФ FPV-дроны, а затем мобильные деревянные домики. Позже эти дроны были замаскированы под крышами домиков, которые уже находились на грузовиках в глубине России.

В нужный момент крыши дистанционно открылись – дроны взлетели и поразили военные аэродромы и самолеты-ракетоносцы, среди которых – А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

В общей сложности уничтожен или поврежден 41 вражеский самолет, а предварительные оценки убытков для авиации РФ превышают 2 миллиарда долларов.

СБУ также предоставила уникальные фото подготовки беспилотников к атаке, демонстрирующим уровень инженерного мастерства и скрытности.

Источники отметили, что все участники операции уже давно вернулись на территорию Украины.

В случае показательных задержаний в РФ речь идет исключительно об инсценировке для российской аудитории.

Фото: источники Фактов ICTV

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