Драпатый стал командующим Объединенных сил ВСУ — указ президента

Михаил Драпатый стал командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в указе президента Украины №384/2025, обнародованном 3 июня.

Драпатый о разговоре с Зеленским после удара по учебному центру ВСУ

Драпатый провел длинный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после российского удара по учебному центру Сухопутных войск ВСУ.

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— Имел длинный разговор с президентом. Доложил все, что сейчас известно о трагедии на полигоне. О каждом шаге — кто был на месте, кто отвечал за людей, кто должен был действовать, — сказал он.

Драпатый рассказал, что объяснил главе государства причины своего решения. По его словам, президент услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном — войне, фронте, победе.

По мнению Драпатого, необходимо менять культуру внутри войска — отношение командиров к своим бойцам, к выполнению обязанностей и ценности каждой жизни украинского воина, который взял оружие для защиты Украины.

— Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего, — рассказал Драпатый.

Командующий Сухопутных войск ВСУ поблагодарил верховного главнокомандующего за доверие, единое понимание ответственности и видение изменений, в которых нуждается украинская армия.

В воскресенье, 1 июня, Михаил Драпатый подал рапорт на увольнение с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ после российского удара по учебному центру.

По его словам, он инициировал проверку всех обстоятельств трагедии — действий командиров, состояния укрытий и работы систем оповещения. Однако Драпатый признал, что ни одна проверка не вернет погибших.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

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