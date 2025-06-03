Драпатий став командувачем Об’єднаних сил ЗСУ – указ президента
Михайло Драпатий став командувачем Об’єднаних сил Збройних сил України.
Про це йдеться в указі президента України №384/2025, оприлюдненому 3 червня.
Драпатий про розмову з Зеленським після удару по навчальному центру ЗСУ
Драпатий провів тривалу розмову з президентом України Володимиром Зеленським після російського удару по навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ.
– Мав тривалу розмову з президентом. Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок – хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти, – сказав він.
Драпатий розповів, що пояснив главі держави причини свого рішення. За його словами, президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному – війні, фронті, перемозі.
На думку Драпатого, необхідно змінювати культуру всередині війська – ставлення командирів до своїх бійців, до виконання обовʼязків і цінності кожного життя українського воїна, який взяв зброю для захисту України.
– Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше, – розповів Драпатий.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ подякував верховному головнокомандувачу за довіру, єдине розуміння відповідальності та бачення змін, яких потребує українська армія.
У неділю, 1 червня, Михайло Драпатий подав рапорт на звільнення з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ після російського удару по навчальному центру.
За його словами, він ініціював перевірку всіх обставин трагедії – дій командирів, стану укриттів і роботи систем оповіщення. Проте Драпатий визнав, що жодна перевірка не поверне загиблих.
Фото: Сухопутні війська ЗСУ