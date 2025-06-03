Олег Апостол назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ

Бригадный генерал Олег Апостол, ранее возглавлявший житомирскую 95 отдельную десантно-штурмовую Полесскую бригаду, назначен новым командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

Игорь Скибюк, который был командующим ДШВ, стал заместителем начальника Генштаба ВСУ. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.

Олег Апостол стал командующим ДШВ

— Освободить Скибюка Игоря Анатольевича от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, — говорится в указе президента №382.

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— Назначить Апостола Олега Орестовича командующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, — отмечается в указе №385.

Олег Апостол — бригадный генерал, отмечен званием Героя Украины и орденом Золотая Звезда. В 2024 году он был назначен заместителем главнокомандующего Вооруженных сил.

Он участвует в боевых действиях с 2014 года. Под его командованием украинские десантники неоднократно участвовали в штурмах в Донецкой области. Четыре раза заходили в Николаевку, проводя боевые операции против укрепленных позиций российских военных.

В сентябре 2022 года Апостол руководил десантно-штурмовыми подразделениями во время успешной операции по освобождению Харьковской области от российских оккупантов.

Напомним, 3 июня Зеленский подписал указ об увольнении Вадима Сухаревского с должности командующего Силами беспилотных систем. Его заменил Роберт “Мадяр” Бровди.

Также генерал-майор Михаил Драпатый назначен новым командующим Объединенных сил ВСУ.

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