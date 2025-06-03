Бригадного генерала Олега Апостола, який раніше очолював 95 окрему десантно-штурмову Поліську бригаду, призначено новим командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Ігор Скибюк, який був командувачем ДШВ, став заступником начальника Генштабу ЗСУ. Відповідні укази №382 та №385 опубліковані на сайті президента України.

Олега Апостола призначено командувачем ДШВ

– Звільнити Скибюка Ігоря Анатолійовича з посади командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України, – йдеться в указі президента №382.

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– Призначити Апостола Олега Орестовича командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України, – зазначається в указі №385.

Олег Апостол – бригадний генерал, відзначений званням Героя України та орденом Золота Зірка. У 2024 році його було призначено заступником головнокомандувача Збройних сил.

Він бере участь у бойових діях з 2014 року. Під його командуванням українські десантники неодноразово брали участь у штурмах на Донеччині. Чотири рази заходили до Миколаївки, проводячи бойові операції проти укріплених позицій російських військових.

У вересні 2022 року Апостол керував десантно-штурмовими підрозділами під час успішної операції зі звільнення Харківщини від російських окупантів.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський підписав указ про звільнення Вадима Сухаревського з посади командувача Сил безпілотних систем. Його замінив Роберт “Мадяр” Бровді.

Також генерал-майора Михайла Драпатого призначено новим командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.

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