Крепость, каньон, вино и не только: чем поражает туристов Каменец-Подольский

Во время, когда украинцы живут в постоянном стрессе из-за войны, ежедневных воздушных тревог и обстрелов, крайне важно находить возможности для эмоциональной перезагрузки.

Даже короткое путешествие по Украине вместе с Visit Ukraine может стать глотком свежего воздуха — подарить спокойствие, вдохновение и вернуть ощущение радости от простых вещей.

Идеальным направлением для путешествия на несколько дней является Каменец-Подольский — город с тысячелетней историей, архитектурой разных стилей и уникальной атмосферой.

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Здесь есть что увидеть и чем заняться: от величественной крепости до каньона реки Смотрич, от прогулок по старому городу до сплава на байдарках или дегустации местных вин.

Что посмотреть в Каменце-Подольском

Каменец-Подольский расположен в Хмельницкой области, его называют “городом семи культур”, ведь в разные времена там проживали украинцы, евреи, поляки, литовцы, турки, армяне и русские. Такое этническое разнообразие оставило значительный след в архитектурном наследии города.

Поэтому, приехав в Каменец-Подольский, прежде всего стоит отправиться на экскурсию по старому городу — прогуляться по улице Зарванской, увидеть Верхние и Нижние Польские ворота, которые ранее были частями фортификационной системы, защищавшей город от врагов.

Обязательно стоит посетить Кафедральный костел святых апостолов Петра и Павла, Доминиканский костел, а также зайти в Ратушу, которая является одной из старейших в Украине.

Конечно, это путешествие нельзя представить без визита в Каменец-Подольскую крепость, которая является символом города и одним из величайших оборонительных сооружений Восточной Европы.

Крепость открыта для посетителей ежедневно с 09:00 до 19:00. Билет стоит 100 грн для взрослого, 50 грн — для школьников, студентов и пенсионеров. Чтобы глубже окунуться в атмосферу Средневековья, можно заказать экскурсию стоимостью 400 грн.

На территории замкового комплекса есть ряд экспозиций, воспроизводящих страницы истории Каменца и крепости, среди них — застенок, замковая артиллерия, историческая экспериментальная лаборатория.

Также там работает гончарная мастерская, где вы можете приобрести сувениры или заказать мастер-класс и под наблюдением мастера Олега Храпана создать собственный шедевр из глины.

Еще одна локация, которая стоит вашего внимания — музей миниатюр Замки Украины, где под открытым небом представлены уменьшенные копии самых известных архитектурных памятников нашего государства.

Это прекрасная возможность “попутешествовать” по Украине и узнать больше о ее архитектурном наследии. Вход в музей стоит 130 грн для взрослых, для детей до 12 лет — 70 грн, дети до 6 лет могут зайти бесплатно.

Сплав на байдарках и дегустация вин

Сплав на байдарках по каньону реки Смотрич — еще одно яркое приключение, которое стоит пережить в Каменец-Подольском. Это возможность не только увидеть город с другого ракурса, но и почувствовать величие и силу природы.

Плывя между скалами в сопровождении птичьего пения и причудливых ландшафтов каньона, вы погрузитесь в совершенно другой мир, полный тишины и покоя.

Двухчасовой сплав по Смотричу стоит 450 грн с человека. Инструкторы обеспечат сопровождение, необходимое снаряжение, а также расскажут об истории образования каньона и его тайнах.

Чтобы наполнить путешествие интересным гастрономическим опытом, советуем посетить виноградную усадьбу семьи Онищуков в селе Кульчиевка — всего в 10 км от Каменца-Подольского.

Там вы сможете продегустировать авторские вина Александра Онищука, а также прогуляться по территории, на которой семья выращивает более 200 сортов винограда, клубнику, ежевику, фундук и лаванду.

Это место — о семейном тепле, гостеприимстве и традициях, а хозяева — пример людей, которые по-настоящему “горят” своим делом. Они радушно принимают гостей и угощают винами, которые, к слову, занимают призовые места на международных конкурсах.

Стоит отметить, что Каменец-Подольский городской совет активно сотрудничает с местными бизнесами, поддерживая развитие туризма и культурных инициатив.

Бакота — место тишины и силы

Всего в 50 километрах от Каменца-Подольского вас ждет Бакота — затопленное село со скальным монастырем и захватывающим видом на Днестр.

Это место имеет уникальную атмосферу, которая ежедневно привлекает сотни туристов, хотя за его красотой скрывается трагическая история.

Бакоту и другие села затопили водой из-за строительства Днестровского гидроузла в 1981 году. Тогда были переселены тысячи жителей, а под водой навсегда исчезли их дома, сады, церкви, кладбища и следы повседневной жизни.

Сейчас же Бакота — это сочетание природы, истории и душевного покоя. Знакомство с этим местом стоит начать со смотровой площадки, которую обустроили специально для туристов. Там есть система аудиогидов, тактильная карта для людей с недостатками зрения, бинокль, через который можно рассмотреть противоположный берег, и тому подобное.

Рядом расположено уютное заведение Медовая Бакота, где с панорамным видом на Днестр можно продегустировать различные сорта натурального меда, ароматную медовуху, домашние сыры и другие блюда.

Чтобы почувствовать дух Бакоты сполна, советуем спуститься к Скальному монастырю, фактически единственному древнему объекту, уцелевшему после затопления села. По дороге вы увидите источники, где можно пополнить запасы воды.

Исследовать Днестр также стоит с другого ракурса — во время прогулки на кораблике или моторной лодке. Но имейте в виду, что погода может меняться довольно быстро, поэтому лучше иметь с собой зонтик или дождевик.

А чтобы ваше путешествие в Хмельницкую область было максимально комфортным, доверьте его организацию сервисному порталу для туристов Visit Ukraine.

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