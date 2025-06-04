Фортеця, каньйон, вино і не тільки: чим вражає туристів Кам’янець-Подільський

У час, коли українці живуть у постійному стресі через війну, щоденні повітряні тривоги та обстріли, вкрай важливо знаходити можливості для емоційного перезавантаження.

Навіть коротка подорож Україною разом із Visit Ukraine може стати ковтком свіжого повітря – подарувати спокій, натхнення та повернути відчуття радості від простих речей.

Ідеальним напрямком для мандрівки на кілька днів є Кам’янець-Подільський – місто з тисячолітньою історією, архітектурою різних стилів та унікальною атмосферою.

Зараз дивляться

Тут є що побачити і чим зайнятися: від величної фортеці до каньйону річки Смотрич, від прогулянок старим містом до сплаву на байдарках або дегустації місцевих вин.

Що подивитися у Кам’янці-Подільському

Кам’янець-Подільський розташований на Хмельниччині, його називають “містом семи культур”, адже в різні часи там проживали українці, євреї, поляки, литовці, турки, вірмени та росіяни. Така етнічна різноманітність залишила значний слід в архітектурній спадщині міста.

Тож, приїхавши до Кам’янця-Подільського, насамперед варто вирушити на екскурсію старим містом – прогулятися вулицею Зарванською, побачити Верхню та Нижню Польські брами, які раніше були частинами фортифікаційної системи, що захищала місто від ворогів.

Обов’язково варто завітати до Катедрального костелу святих апостолів Петра і Павла, Домініканського костелу, а також зайти до Ратуші, яка є однією з найстаріших в Україні.

Звісно, цю подорож не можна уявити без візиту до Кам’янець-Подільської фортеці, яка є символом міста й однією з найвеличніших оборонних споруд Східної Європи.

Фортеця відкрита для відвідувачів щоденно з 09:00 до 19:00. Квиток коштує 100 грн для дорослого, 50 грн – для школярів, студентів і пенсіонерів. Щоби глибше зануритися в атмосферу Середньовіччя, можна замовити екскурсію вартістю 400 грн.

На території замкового комплексу є низка експозицій, що відтворюють сторінки історії Кам’янця та фортеці, серед них – катівня, замкова артилерія, історична експериментальна лабораторія.

Також там працює гончарна майстерня, де ви можете придбати сувеніри або замовити майстер-клас і під наглядом майстра Олега Храпана створити власний шедевр із глини.

Ще одна локація, яка варта вашої уваги – музей мініатюр Замки України, де під відкритим небом представлені зменшені копії найвідоміших архітектурних пам’яток нашої держави.

Це чудова нагода “помандрувати” Україною та дізнатися більше про її архітектурну спадщину. Вхід до музею коштує 130 грн для дорослих, для дітей до 12 років – 70 грн, діти до 6 років можуть зайти безкоштовно.

Сплав на байдарках і дегустація вин

Сплав на байдарках каньйоном річки Смотрич – ще одна яскрава пригода, яку варто пережити у Кам’янець-Подільському. Це можливість не лише побачити місто з іншого ракурсу, а й відчути велич і силу природи.

Пливучи між скелями у супроводі пташиного співу і химерних ландшафтів каньйону, ви зануритеся в абсолютно інший світ, сповнений тиші і спокою.

Двогодинний сплав Смотричем коштує 450 грн з людини. Інструктори забезпечать супровід, необхідне спорядження, а також розкажуть про історію утворення каньйону і його таємниці.

Щоб наповнити подорож цікавим гастрономічним досвідом, радимо завітати до виноградної садиби родини Онищуків у селі Кульчіївка – всього за 10 км від Кам’янця-Подільського.

Там ви зможете продегустувати авторські вина Олександра Онищука, а також прогулятися територією, на якій сім’я вирощує понад 200 сортів винограду, полуницю, ожину, фундук і лаванду.

Це місце – про сімейне тепло, гостинність і традиції, а господарі – приклад людей, які по-справжньому “горять” своєю справою. Вони радо приймають гостей і частують винами, які, до слова, посідають призові місця на міжнародних конкурсах.

Варто зазначити, що Кам’янець-Подільська міська рада активно співпрацює з місцевими бізнесами, підтримуючи розвиток туризму та культурних ініціатив.

Бакота – місце тиші та сили

Усього за 50 кілометрів від Кам’янця-Подільського на вас чекає Бакота – затоплене село зі скельним монастирем і захопливим краєвидом на Дністер.

Це місце має унікальну атмосферу, яка щодня приваблює сотні туристів, хоча за його красою ховається трагічна історія.

Бакоту та інші села затопили водою через будівництво Дністровського гідровузла у 1981 році. Тоді було переселено тисячі жителів, а під водою назавжди зникли їхні будинки, сади, церкви, кладовища та сліди повсякденного життя.

Наразі ж Бакота – це поєднання природи, історії і душевного спокою. Знайомство з цим місцем варто розпочати з оглядового майданчика, який облаштували спеціально для туристів. Там є система аудіогідів, тактильна мапа для людей із вадами зору, бінокль, через який можна розглянути протилежний берег, тощо.

Поруч розташований затишний заклад Медова Бакота, де з панорамним видом на Дністер можна продегустувати різні сорти натурального меду, ароматну медівку, домашні сири та інші страви.

Щоб відчути дух Бакоти сповна, радимо спуститися до Скельного монастиря, фактично єдиного давнього об’єкта, що вцілів після затоплення села. Дорогою ви побачите джерела, де можна поповнити запаси води.

Дослідити Дністер також варто з іншого ракурсу – під час прогулянки на кораблику чи моторному човні. Але майте на увазі, що погода може змінюватися доволі швидко, тож краще мати із собою парасольку або дощовик.

А щоб ваша подорож на Хмельниччину була максимально комфортною, довірте її організацію сервісному порталу для туристів Visit Ukraine.

Дізнатися більше можна на сторінках Instagram, Facebook, YouTube.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.