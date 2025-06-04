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Валентина Летяк, редактор ленты
1 мин.

Карта боевых действий на 4 июня 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения.

Такие данные 4 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 4 июня 2025

Карта бойових дій на 4 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 4 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 4 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 4 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 4 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 4 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 4 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 4 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 4 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 4 червня 2025
Карта бойових дій на 4 червня 2025
Карта бойових дій на 4 червня 2025
Карта бойових дій на 4 червня 2025
Карта бойових дій на 4 червня 2025
Карта бойових дій на 4 червня 2025
Карта бойових дій на 4 червня 2025
Карта бойових дій на 4 червня 2025
Карта бойових дій на 4 червня 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

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