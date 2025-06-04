РФ хочет прорваться к админграницам Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей — Волошин

На Новопавловском направлении российские войска пытаются захватить населенный пункт Богатырь, а также прорваться к административной границе Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире информационного телемарафона Єдині новини.

Какая ситуация на фронте сейчас

По словам Волошина, Новопавловское направление сейчас является наиболее активным. За минувшие сутки там зафиксировано более 30 боевых столкновений, рассказал спикер Сил обороны Юга.

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Он отметил, что российские войска пытаются прорваться к административной границе Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей, ведь оккупантам там осталось не очень далекое расстояние.

Волошин рассказал, что армия РФ пытается взять под контроль Богатырь — это самое опасное место на Юге Украины.

На этом же направлении оккупанты наносят авиационные и артиллерийские удары, добавил он.

В то же время на Ореховском направлении ВСУ зафиксировали довольно большое количество боестолкновений, где РФ пыталась прорвать линию обороны и захватить позиции Сил обороны Украины в населенных пунктах Степное и Малые Щербаки, сказал Волошин.

На Гуляйпольском направлении за минувшие сутки не было боевых столкновений, но РФ фактически сносит ударами населенные пункты, расположенные поблизости. Среди них — Железнодорожное, Гуляйполе и Малиновка, отметил спикер Сил обороны Юга.

По словам Волошина, россияне имеют достаточно сил, чтобы проводить штурмовые действия малыми группами пехоты и держать высокую интенсивность боевых действий, особенно на Новопавловском направлении.

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