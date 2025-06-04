РФ хоче прорватися до адмінкордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей – Волошин

На Новопавлівському напрямку російські війська намагаються захопити населений пункт Багатир, а також прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

Яка ситуація на фронті зараз

За словами Волошина, Новопавлівський напрямок зараз є найбільш активним. За минулу добу там зафіксовано понад 30 бойових зіткнень, розповів речник Сил оборони Півдня.

Зараз дивляться

Він зазначив, що російські війська намагаються прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, адже окупантам там залишилася не дуже далека відстань.

Волошин розповів, що армія РФ намагається взяти під контроль Багатир – це найнебезпечніше місце на Півдні України.

На цьому ж напрямку окупанти завдають авіаційних та артилерійських ударів, додав він.

Водночас на Оріхівському напрямку ЗСУ зафіксували доволі велику кількість боєзіткнень, де РФ намагалася прорвати лінію оборону і захопити позиції Сил оборони України у населених пунктах Степове та Малі Щербаки, сказав Волошин.

На Гуляйпільському напрямку за минулу добу не було бойових зіткнень, але РФ фактично зносить ударами населені пункти, розташовані поблизу. Серед них – Залізничне, Гуляйполе та Малинівка, зазначив речник Сил оборони Півдня.

За словами Волошина, росіяни мають достатньо сил, щоб проводити штурмові дії малими групами піхоти та тримати високу інтенсивність бойових дій, особливо на Новопавлівському напрямку.

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