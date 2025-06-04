Потери РФ на 4 июня: ликвидировано еще 1020 оккупантов и почти 90 артсистем

Потери РФ на 4 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 197-е сутки полномасштабной войны достигли 991 820 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 4 июня 2025

личного состава — около 991 820 (+1020) человек;

танков — 10 884 (+3);

боевых бронированных машин — 22 678 (+7);

артиллерийских систем — 28 711 (+88);

РСЗО — 1 402;

средств ПВО — 1 176;

самолетов — 413;

вертолетов — 336;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 38 924 (+176);

крылатых ракет — 3 271;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 50 730 (+123);

специальной техники — 3 907 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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