Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 4 июня: ликвидировано еще 1020 оккупантов и почти 90 артсистем
Потери РФ на 4 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 197-е сутки полномасштабной войны достигли 991 820 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 4 июня 2025
- личного состава — около 991 820 (+1020) человек;
- танков — 10 884 (+3);
- боевых бронированных машин — 22 678 (+7);
- артиллерийских систем — 28 711 (+88);
- РСЗО — 1 402;
- средств ПВО — 1 176;
- самолетов — 413;
- вертолетов — 336;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 38 924 (+176);
- крылатых ракет — 3 271;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 50 730 (+123);
- специальной техники — 3 907 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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