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Потери РФ на 4 июня: ликвидировано еще 1020 оккупантов и почти 90 артсистем

російські солдати
Фото: Depositphotos

Потери РФ на 4 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1020  российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 197-е сутки полномасштабной войны достигли 991 820 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 4 июня 2025

  • личного состава — около 991 820 (+1020) человек;
  • танков — 10 884 (+3);
  • боевых бронированных машин — 22 678 (+7);
  • артиллерийских систем — 28 711 (+88);
  • РСЗО — 1 402;
  • средств ПВО — 1 176;
  • самолетов — 413;
  • вертолетов — 336;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 38 924 (+176);
  • крылатых ракет — 3 271;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 50 730 (+123);
  • специальной техники — 3 907 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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