Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 4 червня: ліквідовано ще 1020 окупантів та майже 90 артсистем
Втрати ворога на 4 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1020 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 197-му добу повномасштабної війни сягнули 991 820 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 4 червня 2025
- особового складу ‒ близько 991 820 (+1020) осіб;
- танків ‒ 10 884 (+3);
- бойових броньованих машин ‒ 22 678 (+7);
- артилерійських систем – 28 711 (+88);
- РСЗВ – 1 402;
- засобів ППО ‒ 1 176;
- літаків – 413;
- гелікоптерів – 336;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 924 (+176);
- крилатих ракет ‒ 3 271;
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 730 (+123);
- спеціальної техніки ‒ 3 907 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 197-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 4 червня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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