Втрати ворога на 4 червня: ліквідовано ще 1020 окупантів та майже 90 артсистем

Втрати ворога на 4 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1020 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 197-му добу повномасштабної війни сягнули 991 820 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 4 червня 2025

особового складу ‒ близько 991 820 (+1020) осіб;

танків ‒ 10 884 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 22 678 (+7);

артилерійських систем – 28 711 (+88);

РСЗВ – 1 402;

засобів ППО ‒ 1 176;

літаків – 413;

гелікоптерів – 336;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 924 (+176);

крилатих ракет ‒ 3 271;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 730 (+123);

спеціальної техніки ‒ 3 907 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 197-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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