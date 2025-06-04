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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 4 червня: ліквідовано ще 1020 окупантів та майже 90 артсистем

російські солдати
Фото: Depositphotos

Втрати ворога на 4 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1020 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 197-му добу повномасштабної війни сягнули 991 820 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 4 червня 2025

  • особового складу ‒ близько 991 820 (+1020) осіб;
  • танків ‒ 10 884 (+3);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 678 (+7);
  • артилерійських систем – 28 711 (+88);
  • РСЗВ – 1 402;
  • засобів ППО ‒ 1 176;
  • літаків – 413;
  • гелікоптерів – 336;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 924 (+176);
  • крилатих ракет ‒ 3 271;
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50 730 (+123);
  • спеціальної техніки ‒ 3 907 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 197-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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