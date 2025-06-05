Плетенчук о состоянии Крымского моста: Эксплуатировать рискованно

Несмотря на то, что оккупанты отрицают серьезные последствия для Крымского моста спецоперации СБУ 3 июня, использовать его по назначению довольно рискованно, по крайней мере, без предварительного обследования.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.

Состояние Крымского моста: что известно после третьей операции СБУ

По его словам, сейчас информация об использовании оккупантами Крымского моста верифицируется. Он напомнил, что в день подрыва в российских пабликах была информация о его остановке.

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— В любом случае эксплуатировать его после подобного события довольно рискованно, по меньшей мере, без обследований. Так или иначе, конструкция получила повреждения, и если руководство оккупированного Крыма решило рискнуть жизнью своих сограждан, то, вероятно, кто-то в будущем будет отвечать еще и за эти жертвы, — отметил Плетенчук.

В целом он назвал подрыв подводной части Крымского моста операцией из разряда “Миссия невозможна”, хотя и без Тома Круза, учитывая плотность защиты незаконного сооружения.

Спикер ВМС также рассказал, что после двух предыдущих поражений Крымского моста россиянам не удалось полноценно отремонтировать его железнодорожную часть, поэтому они больше нагружали автотранспортную.

Именно поэтому оккупанты серьезно относились к строительству железной дороги, ведущей из российского Ростова-на-Дону на оккупированный полуостров, на которую они полагаются в случае уничтожения Керченского моста, добавил он.

3 июня СБУ нанесла удар по Крымскому мосту, заминировав подводные опоры незаконного сооружения. Подготовка к операции длилась несколько месяцев. Сейчас он фактически находится в аварийном состоянии.

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