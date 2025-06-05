Никакого военного смысла, больные существа: Зеленский об ударе РФ по Херсонской ОГА

Нужна сила, чтобы заставить Российскую Федерацию перестать разрушать и убивать в Украине.

Так президент Владимир Зеленский отреагировал на удар управляемыми авиационными бомбами по зданию Херсонской областной государственной администрации 5 июня.

Зеленский об ударе по Херсонской ОГА

— Херсон. Здание областной государственной администрации. Российские военные его полностью разрушили. Два удара авиабомбами. Целенаправленные удары, не случайные. Никакого военного смысла. Откровенно разрушающие жизнь. Абсолютно больные существа, — считает Зеленский.

По мнению президента, нужна сила, чтобы заставить россиян перестать разрушать и убивать.

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Зеленский заявил, что для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но, к сожалению, до сих пор ее не применяет ради мира.

Президент Украины поблагодарил всех в мире, кто помогает это изменить и приблизить достижение реальной безопасности для наших людей.

В четверг, 5 июня, российские военные второй раз за день нанесли удар по зданию Херсонской областной государственной администрации, в результате чего оно разрушено.

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