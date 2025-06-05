Жодного військового сенсу, хворі істоти: Зеленський про удар РФ по Херсонській ОДА

Потрібно сила, щоб змусити Російську Федерацію перестати руйнувати та вбивати в Україні.

Так президент Володимир Зеленський відреагував на удар керованими авіаційними бомбами по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації 5 червня.

Зеленський про удар по Херсонській ОДА

– Херсон. Будівля обласної державної адміністрації. Російські військові її повністю зруйнували. Два удари авіабомбами. Цілеспрямовані удари, не випадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти, – вважає Зеленський.

На думку президента, потрібна сила, щоб примусити росіян перестати руйнувати і вбивати.

Зараз дивляться

Зеленський заявив, що для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але, на жаль, досі її не застосовує заради миру.

Президент України подякував усім у світі, хто допомагає це змінити та наблизити досягнення реальної безпеки для наших людей.

У четвер, 5 червня, російські військові вдруге за день завдали удару по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, внаслідок чого її зруйновано.

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