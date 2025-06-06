Безопасные пространства: в Николаеве возобновляют работу 4 детских сада с новыми укрытиями

В Николаеве завершают обустройство современных укрытий в четырех учреждениях дошкольного образования.

Безопасность превыше всего

По данным ЮНИСЕФ, более 150 тысяч детей дошкольного возраста в Украине в настоящее время не имеют доступа к обучению.

В Николаевской области более трети детских садов работают в дистанционном формате из-за отсутствия надлежащим образом оборудованных укрытий.

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Но благодаря благотворителям отныне более тысячи детей смогут учиться, развиваться и общаться в безопасных условиях даже во время воздушных тревог.

Ведь укрытия дошкольных учебных заведений Николаева превратили в полноценные учебно-игровые пространства с комфортными зонами для занятий и отдыха, в частности специальными кроватками для сна.

Два из четырех объектов уже готовы к использованию, еще два — на финальном этапе.

На торжественном открытии одного из таких пространств побывали представители savED, LEGO Foundation, Посольства Королевства Дании в Украине, а также министр образования и науки Оксен Лисовый.

— Мы высоко ценим помощь партнеров. Это не только о защите, но и о непрерывности образования, спокойствии родителей и уверенности педагогов. Чем больше садиков будет адаптировано к вызовам безопасности, тем больше детей смогут вернуться к очному обучению, — отметил Лисовый.

Кстати, два из укрытий будут функционировать как общие пространства — и для воспитанников детских садов, и для учеников школ.

— Три года наш детский сад работал только онлайн. Теперь у детей есть современное укрытие с игровыми и учебными комнатами — и мы снова можем вернуться к полноценному образованию, — рассказывает Леся Волощук, директор ЗДО №95.

Для многих общин именно наличие укрытия стало условием возвращения к офлайн-формату обучения.

Фото: фонд SavED

Источник : Минобразования

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