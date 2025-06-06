Укрзализныця усиливает контроль на вокзалах: пассажиров просят приезжать раньше

В связи с повышенными рисками и вражескими угрозами остановить работу железнодорожного транспорта, Укрзалізниця вводит дополнительные меры безопасности на вокзалах и призывает пассажиров заранее прибывать на станции.

Укрзалізниця усиливает меры безопасности

Председатель правления Укрзалізниці Александр Перцовский сообщил, что компания принимает усиленные меры реагирования из-за увеличения угроз со стороны вражеских пропагандистов.

По его словам, на вокзалах будет введен более жесткий контроль, поэтому пассажиров просят планировать свои поездки с учетом возможных задержек и пересадок.

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— Считаем правильным открыто говорить о тех рисках, которым противодействуем. Принимаем меры вместе со всеми причастными службами, чтобы эти риски минимизировать (здесь и инструктажи всем железнодорожникам на линии, и ограничения скоростей, премирование сотрудников за бдительность, много дополнительных технических и организационных мер, о которых не стоит кричать, – написал Перцовский в Facebook.

Он отметил, что введенные меры безопасности могут приводить к временным задержкам в движении поездов.

— Где-то будем ехать медленнее, где-то задержимся на дополнительный контроль, – пояснил глава правления УЗ.

Перцовский обратился к пассажирам с призывом быть максимально внимательными ко всему, что происходит вокруг – как на вокзалах, так и возле железнодорожных путей.

В случае обнаружения подозрительных лиц, предметов или действий необходимо немедленно информировать работников железной дороги или правоохранительные органы.

Враг регулярно атакует инфраструктуру Укрзалізниці

По словам председателя правления УЗ, последние угрозы со стороны врага по поводу ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры маскируются под “ответные удары”, однако на самом деле это – привычная реальность для Укрзализныци в течение последних трех лет.

Он отметил, что, например, поезда в Херсон вынуждены курсировать буквально на опережение дронов. Пассажиры ждут поезда в укрытиях, есть случаи гибели людей, некоторые вагоны уничтожены.

— Это не заставит нас оборвать сообщение с украинским Херсоном – в бронежилетах и касках машинисты продолжают вести поезда, а путевики, связисты, энергетики – восстанавливать инфраструктуру после обстрелов. То же самое – в Донецкой, Сумской, Харьковской, Запорожской и других областях, – подчеркнул Перцовский.

С начала полномасштабного вторжения инфраструктуру железной дороги атаковали более 3,7 тыс. раз. Из них около 300 случаев расследуются как диверсии или теракты, еще более 400 – как нарушение законов и обычаев войны.

Руководитель Укрзалізниці также сообщил, что в последнее время враг прибегает к новым методам: работники УЗ регулярно находят на рельсах устройства, которые должны вызвать аварии, а также скрытые средства фиксации.

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