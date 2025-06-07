Часть ИПСО против Украины: Юсов об обмене и видео РФ с рефрижераторами

Видео российских пропагандистов о якобы том, что РФ доставила первую партию тел погибших украинских военных снято не на реальной локации обмена.

Об этом заявил заместитель глави Координационного штаба Андрей Юсов в комментарии изданию Украинская правда.

Юсов о видео пропагандистов из РФ

По словам Юсова, обнародованное врагом видео отснято сегодня на территории России, не на месте и не в районе обмена.

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— Видео носит откровенно пропагандистский характер и является частью подготовленной дезинформационной кампании и ИПСО российских спецслужб с целью дискредитации Украины и давления на переговорную группу в ходе подготовки будущего обмена и репатриационных мероприятий, — сказал он.

Юсов отметил, что сроки начала репатриационных мероприятий были согласованы еще во вторник с уполномоченными представителями Министерства обороны РФ и должны начаться по плану на следующей неделе.

— Все то, что происходит сегодня, — очередные спектакли вражеских спецслужб, — подчеркнул заместитель глави Координационного штаба.

Вместе с тем он отметил, что несмотря на такие открытые провокации, подготовка к обмену продолжается, в ближайшее время ждем результат.

Ранее представитель Кремля Владимир Мединский заявил, что 7 июня Россия якобы привезла 1 212 тел погибших солдат ВСУ в район обмена и передала Украине первый список из 640 военнопленных.

Он заявил, что украинская сторона якобы “неожиданно перенесла на неопределенный срок и прием тел, и обмен военнопленными”.

В Минобороны Украины отреагировали на заявления российской стороны, призвав Москву прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе.

А в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что сегодняшние заявления РФ не соответствуют действительности и предыдущим договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел.

Скриншот видео российских пропагандистов

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