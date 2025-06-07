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Ночная атака Украины: РФ запустила 206 дронов и почти десяток ракет

ракетний удар. робота ппо
Фото: Факти ICTV

В ночь на 7 июня армия РФ атаковала Украину 215-ю средствами воздушного нападения, 174 из которых обезврежены.

Ночная атака 7 июня: результаты работы ПВО

С вечера пятницы и в течение ночи 7 июня РФ запустила со стороны Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму 206 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторами различных типов.

Кроме того, оккупанты ударили ракетами нескольких типов:

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  • 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области РФ;
  • 6 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства ВОТ Запорожской области;
  • 1 крылатой ракетой Искандер-К из Ростовской области.

Воздушные силы ВСУ по состоянию 09:00 подтвердили обезвреживание 174 средства воздушного нападения противника:

  • 87 вражеских дронов сбито огневыми средствами, еще 80 локационно потеряны или подавлены РЭБ;
  • 6 управляемых ракет Х-59/69;
  • 1 крылатую ракету Искандер-К.

К сожалению, зафиксировано попадание в 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей в семи локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 200-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Воздушные силы ВСУ

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