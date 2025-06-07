Нічна атака по Україні: РФ запустила 206 дронів і майже десяток ракет

У ніч проти 7 червня армія РФ атакувала Україну 215 засобами повітряного нападу, 174 з яких знешкоджено.

Нічна атака 7 червня: результати роботи ППО

Із вечора п’ятниці та протягом ночі 7 червня РФ запустила з боку Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму 206 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторами різних типів.

Крім того, окупанти вдарили ракетами кількох типів:

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2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області РФ;

6 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору ТОТ Запорізької області;

1 крилатою ракетою Іскандер-К із Ростовської області.

Повітряні сили ЗСУ станом на 09:00 підтвердили знешкодження 174 засобів повітряного нападу противника:

87 ворожих дронів збито вогневими засобами, ще 80 локаційно втрачені або заглушені РЕБ;

6 керованих ракет Х-59/69;

1 крилату ракету Іскандер-К.

На жаль, зафіксовано влучання у 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у семи локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 200-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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