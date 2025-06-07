В центре Киева организовали Парк КиевПрайд: не обошлось без задержаний

В субботу, 7 июня, в центре Киева организовали КиевПрайд Парк — мероприятие в поддержку ЛГБТ-сообщества. Его участники собрались на Михайловской площади возле здания Министерства иностранных дел.

Сначала проведение события планировалось на ВДНХ, но его перенесли из-за угрозы теракта.

В Киеве состоялось мероприятие сообщества ЛГБТ — КиевПрайд Парк

В Киеве июнь объявили Месяцем гордости. В рамках этого события KyivPride запланировал ряд событий, среди которых лекторий и Марш равенства.

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Образовательные мероприятия должны были провести в павильоне КИТ на ВДНХ, но из-за угрозы потенциального теракта мероприятие перенесли.

В KyivPride обвинили в этом полицию, которая по их словам якобы “сделала все возможное, чтобы отменить наше мероприятие”. Также организаторы утверждали о будто бы запугивании руководства ВДНХ со стороны организаторов.

Новым местом проведения образовательного мероприятия стала Михайловская площадь вблизи здания МИД. Неподалеку от площади также расположен Михайловский Златоверхий монастырь ПЦУ.

На странице KyivPride в Facebook отметили, что их мероприятие — это прямая поддержка ЛГБТИК+ военнослужащих и их семей.

Там заявили, что среди украинских защитников — сотни открытых ЛГБТИК+ людей, которые борются за право Украины быть свободной и равной для всех.

По сообщениям ряда СМИ, мероприятие началось сегодня, 7 июня, в 15:00. К мероприятию присоединилась также посол Канады в Украине Наталья Цмоць.

Столкновения и задержания во время мероприятия ЛГБТ-сообщества

Суспільне сообщало, что возле Михайловской площади собрались представители правой молодежи с флагами Щит традиции. Они выкрикивали лозунги, в частности: Традиция, семья, порядок.

СМИ также писали, что перед мероприятием возле Михайловской площади произошли столкновения между полицией и противниками ЛГБТ-сообщества.

Вскоре источники агентства Интерфакс-Украина в правоохранительных органах сообщили, что правоохранители предупредили и предотвратили столкновения во время проведения мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве.

— Парней, которые были настроены против мероприятия и провоцировали участников собрания, доставили в отдел полиции. Другая часть молодых людей, которые выступают против акции ЛГБТ, до сих пор находится у здания МИД и выкрикивает лозунги, — сообщил источник.

Реакция ПЦУ на мероприятие КиевПрайд возле собора

В Православной церкви Украины осудили лекторий КиевПрайда, а именно проведение события неподалеку Михайловского Златоверхого монастыря.

В ПЦУ рассматривают выбранные место, время и цель этого мероприятия как сознательную циничную антицерковную провокацию, направленную на его скандальную рекламу.

Там считают, что нынешнее проведение мероприятия под стенами Михайловского Златоверхого монастыря в канун дня Святой Троицы “не является случайным стечением обстоятельств, но свидетельствует о сознательных провокационных и антицерковных намерениях организаторов”.

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