У центрі Києва організували Парк КиївПрайд: не обійшлося без затримань

У суботу, 7 червня, у центрі Києва організували КиївПрайд Парк – захід на підтримку ЛГБТ-спільноти. Його учасники зібралися на Михайлівській площі поблизу будівлі Міністерства закордонних справ.

Спершу проведення події планувалося на ВДНГ, але його перенесли через загрозу теракту.

У Києві відбувся захід спільноти ЛГБТ – КиївПрайд Парк

У Києві червень оголосили Місяцем гордості. У межах цієї події KyivPride запланував низку подій, серед яких лекторій та Марш рівності.

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Освітні заходи мали провести у павільйоні КИТ на ВДНГ, але через загрозу потенційного теракту захід перенесли.

У KyivPride звинуватили у цьому поліцію, яка за їхніми словами нібито “зробила все можливе, щоб скасувати наш захід”. Також організатори стверджували про буцімто “залякування керівництва ВДНГ з боку організаторів”.

Новим місцем проведення освітнього заходу стала Михайлівська площа поблизу будівлі МЗС. Неподалік від площі також розташований Михайлівський Золотоверхий монастир ПЦУ.

На сторінці KyivPride у Facebook зазначили, що їхній захід – це пряма підтримка ЛГБТІК+ військовослужбовців та їхніх родин.

Там заявили, що серед українських захисників – сотні відкритих ЛГБТІК+ людей, які борються за право України бути вільною та рівною для всіх.

За повідомленнями низки ЗМІ, захід розпочався сьогодні, 7 червня, о 15:00. До заходу долучилася також пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць.

Сутички та затримання під час заходу ЛГБТ-спільноти

Суспільне повідомляло, що біля Михайлівської площі зібралися представники правої молоді з прапорами Щит традиції. Вони вигукували гасла, зокрема: Традиція, сім’я, порядок.

ЗМІ також писали, що перед заходом біля Михайлівської площі сталися сутички між поліцією та противниками ЛГБТ-спільноти.

Згодом джерела агентства Інтерфакс-Україна в правоохоронних органах повідомили, що правоохоронці попередили та запобігли зіткненням під час проведення заходу у підтримку ЛГБТ-спільноти у Києві.

— Хлопців, які були налаштовані проти заходу і провокували учасників зібрання, доставили у відділ поліції. Інша частина молодих людей, які виступають проти акції ЛГБТ, досі перебуває біля будівлі МЗС та вигукує лозунги, – повідомило джерело.

Реакція ПЦУ на захід КиївПрайд біля собору

У Православній церкві України засудили лекторій КиївПрайду, а саме проведення події неподалік Михайлівського Золотоверхого монастиря.

У ПЦУ розглядають обрані місце, час та мету цього заходу як свідому цинічну антицерковну провокацію, спрямовану на його скандальну рекламу.

Там вважають, що нинішнє проведення заходу під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря у переддень дня Святої Трійці “не є випадковим збігом обставин, але свідчить про свідомі провокативні та антицерковні наміри організаторів”.

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