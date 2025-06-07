Зенитчики за 30 секунд сбили восемь ракет из ЗРК Iris-T – Воздушные силы

Командир стартовой батареи зенитного ракетного комплекса Iris-T воздушного командования Запад рассказал, что это оружие показало свою высокую эффективность — оно действительно способно сбивать 8 ракет за 30 секунд.

Как украинские зенитчики сбивают вражеские цели из ЗРК Iris-T

По его словам, у них есть традиция наносить отметки уничтоженных вражеских целей на борт пусковой установки.

— Между уничтоженными крылатыми ракетами есть пробелы. Так мы разделяем противовоздушные бои. Вот нанесены отметки восьми крылатых ракет подряд. Это означает, что за один эпизод боевой работы мы уничтожили 8 целей, — уточняет Александр.

Он пояснил, что комплекс оснащен восемью зенитными управляемыми ракетами, и за 30 секунд они полностью его разрядили, не допустив поражения объекта критической инфраструктуры

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— Российские крылатые ракеты заходили буквально одна за другой в зону поражения, мы сразу захватывали их как цели и вели по ним огонь. На каждую цель применяли одну нашу зенитную управляемую ракету. Отработали со 100% точностью. Комплекс Iris-T может одновременно обстреливать много целей. И это позволяет успешно отражать вражеские массированные ракетные удары, — подчеркнул зенитчик.

С помощью этой установки они уничтожили уже более 30 целей.

Командир батареи говорит, что до этого они работали на ЗРК Бук М1, и сбили из него также немало российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет, но Iris-T превзошел все ожидания.

— Мы его хорошо изучили. Имеем серьезный боевой опыт. Еще никто кроме нас в мире не применял Iris-T в таких динамичных и масштабных противовоздушных боях, — добавил военный.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 200-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Источник : Воздушные силы ВСУ

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